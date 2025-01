Tiener omgekomen door 'wurgspel', school Nieuwegein waarschuwt ouders

Een middelbare scholier van het Anna van Rijn College in Nieuwegein is omgekomen bij het spelen van het zogeheten 'wurgspel'. Dat laat de school weten in een brief aan ouders en verzorgers, meldt RTV Utrecht. Het gaat om een jongen uit 3 vwo.

Bij deze 'choking challenge' verstik je jezelf of word je door iemand anders gewurgd zodat je flauwvalt. Door net voor het flauwvallen los te laten, krijg je een 'high' gevoel.

Levensgevaarlijke risico's

De school deelde dinsdag al dat een van de leerlingen was overleden door een noodlottig ongeval. De ouders hebben de school daarna gevraagd de oorzaak van zijn overlijden bekend te maken. "Zij vinden het belangrijk om andere ouders te waarschuwen en aandacht te vragen voor de levensgevaarlijke risico's van deze of vergelijkbare challenges."

Het is niet duidelijk of de jongen op school is overleden en evenmin is bekend wanneer het is gebeurd. De politie zegt geen melding te hebben gekregen over de zaak.

Gedenkplek

De komende tijd wordt extra ondersteuning geboden aan leerlingen en ouders, laat de school weten. "Er is ruimte voor gesprekken en waar nodig verzorgen we extra begeleiding, afgestemd op de behoefte van de leerling." In het schoolgebouw is een gedenkplek ingericht.

De school vraagt ouders om met hun kind in gesprek te gaan over de gevaren van online challenges. Naast de brief is ook informatie gestuurd over de choking challenge en over hoe mensen het gesprek kunnen aangaan met hun kind.

Andere slachtoffers

De afgelopen jaren zijn meerdere jongeren door dit spel om het leven gekomen. In 2017 overleed een 16-jarige jongen uit Arkel. Een jaar later kostte deze challenge in Den Haag een 15-jarige jongen het leven.

Er kan ook lichamelijk letsel ontstaan, waarschuwde het Openbaar Ministerie. "Bijvoorbeeld door een zuurstoftekort in de hersenen, met alle gevolgen van dien." Daarnaast kan het gebrek aan zuurstof spasmen veroorzaken. "De gevolgen van dit 'stikspel' kunnen je dan ook de rest van je leven achtervolgen."

In 2022 werd een 15-jarige jongen uit Amsterdam opgepakt omdat hij vier scholieren korte tijd in een wurggreep had gehouden.