Opnieuw poederbrief gevonden in Amsterdam

In Amsterdam is vanochtend opnieuw een poederbrief gevonden. Deze werd bezorgd aan de Prinsengracht. Niemand raakte gewond.

De politie onderzoekt de zaak en wil niet zeggen of de brief bij een bedrijf of een particulier is bezorgd. "We kunnen niet benoemen wat de locatie precies is", zegt een woordvoerder. Ook is nog niet bekend wat er in de brief zat.

Gisteren werden er al op drie plekken in Amsterdam poederbrieven gevonden, aan de Weteringschans, Rooseveltlaan en Jan Tooropstraat. En dinsdag werden poederbrieven gevonden op zeker elf plekken in het land, waaronder het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

De Amsterdamse politie coördineert een onderzoek naar de verschillende brieven. Of daar al iets uit is gekomen, kan de woordvoerder nog niet zeggen.