Voetbaltoernooi voor Eritreeërs in Amersfoort té populair, gemeente grijpt in

Een voetbaltoernooi in Amersfoort gaat ten onder aan zijn eigen succes: er komen wekelijks zoveel mensen op af, dat de gemeente heeft besloten dat dit weekend niet gespeeld mag worden. De buurt ervaart te veel overlast.

Honderden Eritreeërs komen wekelijks samen op de velden van de verenigingen CJVV en Quick voor een potje voetbal. Mensen komen vanuit het hele land, schrijft RTV Utrecht. Dat zorgt voor een hoop gezelligheid, maar ook voor steeds meer geluidsoverlast, vinden de buren.

Op zondag zijn de voetbalvelden van CJVV vrij om gebruikt te worden. Anderhalf jaar geleden begon een kleine groep Eritreeërs daar te voetballen. Vanwege de centrale ligging van Amersfoort spraken ze daar af. Via sociale media werd de groep steeds groter. Door de populariteit zijn de sportievelingen later ook uitgeweken naar het eveneens vrije veld van de nabijgelegen vereniging Quick.

Deze zondag zou een extra groot toernooi plaatsvinden, zegt wethouder Ben van Koningsveld (Sport). "Met zelfs mensen uit Zwitserland en Zweden. Daarvan heb ik gezegd: dat kan niet doorgaan." Hij wil dat er voorlopig niet op de velden wordt gespeeld. "De buurt heeft genoeg overlast gehad."

Muziek, live commentaar en afval

Bas Verstraten woont tegenover de velden van CJVV. "Ze zijn hier zondagochtend vanaf 09.00 uur. Soms staan er zoveel auto's op de stoep dat je er niet meer langs kan." Ook nemen de voetballers geluidsboxen en microfoons mee, om muziek af te spelen en live commentaar te geven.

De spelers hebben op de vereniging geen toegang tot een toiletgebouw, vertelt zijn buurman Max Bullens. "Laatst plaste iemand in onze voortuin."

Het is leuk en gezellig, vinden voorzitters van beide voetbalclubs. Maar organisatorisch schiet het tekort. Beide verenigingen hebben op maandag last van het afval dat toeschouwers hebben achtergelaten. En bij CJVV ging een dug-out kapot omdat toeschouwers erop gingen zitten.

Iets heel positiefs

Wethouder Van Koningsveld schaft de toernooien voor nu af, maar is wel op zoek naar een nieuwe locatie. "Sportief en sociaal gezien gebeurt er iets heel positiefs. We zijn met verschillende clubs in gesprek om te kijken of ze het kunnen huisvesten."

Amersfoorter Hadish Mehbratu woont al 34 jaar in Nederland en neemt een belangrijke plek in bij de Eritrese gemeenschap van Amersfoort. Zelf voetbalt hij niet, maar hij gaat wel eens kijken op zondag. "Het is heel gezellig. Er zijn twintig teams, die zijn vaak vernoemd naar een dorpje in Eritrea."

"Er is hier geen sprake van politieke spanningen tussen Eritreeërs, waar je vaak over hoort", gaat hij verder. Muziek en lawaai zijn er wel, erkent hij. Daarom is hij met de organisatoren op zoek naar een nieuwe locatie.