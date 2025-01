Rechter zet streep door staatsburgerschapsdecreet Trump

Een federale rechter in de Verenigde Staten blokkeert een decreet van president Trump dat moest voorkomen dat kinderen van illegale migranten bij hun geboorte automatisch Amerikaans staatsburger worden. De rechter noemt het plan "ronduit ongrondwettelijk".

Trump trad maandag aan als president en tekende direct enkele tientallen decreten, oftewel bindende aanwijzingen aan overheidsinstanties. Een ervan betrof het afschaffen van het zogenoemde birthright citizenship. Volgens dat recht krijgen kinderen die in de VS worden geboren automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de afkomst of verblijfsstatus van hun ouders.

De maatregel, die op 19 februari zou moeten ingaan, kreeg direct veel kritiek. Een aantal mensenrechtenorganisaties en 22 Amerikaanse staten spanden rechtszaken aan om het decreet tegen te houden. De zaak van vandaag, bij de federale rechtbank in Seattle, was de eerste.

Rechter: ik ben verbijsterd

In de rechtszaal verdedigde een advocaat van het ministerie van Justitie het decreet. Hij beriep zich op een amendement bij een wetsartikel waaruit zou blijken dat Amerikaanse jurisdictie niet per se geldt voor iedereen die in het land is geboren. Maar de rechter in Seattle toonde zich uiterst kritisch over dit argument.

"Ik kan nauwelijks begrijpen hoe een professionele advocaat ondubbelzinnig kan stellen dat dit een grondwettelijk decreet is", zei de rechter. "Ik zit al meer dan veertig jaar in dit vak, maar ik kan me geen zaak herinneren die zo duidelijk is als deze. Ik ben verbijsterd."

Het oordeel betekent dat de regering het decreet in elk geval voorlopig niet mag uitvoeren. De komende tijd volgen er nog uitspraken over in de andere zaken. De kans bestaat dat de zaak uiteindelijk belandt bij het Hooggerechtshof.