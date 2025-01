Ook oudste broer krijgt langer jeugd-tbs in zaak-Lotte

De oudste van de twee broers die zijn veroordeeld voor de moord op de 14-jarige Lotte in Almelo krijgt nog zeker twee jaar langer jeugd-tbs, heeft de rechtbank bepaald.

Lotte kwam op 10 januari 2021 om het leven bij een ontmoeting met de broers. De tiener had met beide jongens een relatie gehad. Ze had ruzie met de broers gekregen, onder meer omdat ze een naaktfoto van de oudste broer had doorgestuurd aan vriendinnen.

Een afspraak om het daarover te hebben liep uit op een fatale ruzie. Het lichaam van Lotte werd gevonden in een sloot bij een industrieterrein in Almelo. Ze was gewurgd, stelde de rechtbank vast.

Jeugddetentie

De broers en hun vader werden kort daarna opgepakt. De vader werd na een maand vrijgelaten en niet vervolgd. De rechtbank legde de broers, tijdens het misdrijf 15 en 17 jaar oud, de maximale straf op van respectievelijk één en twee jaar jeugddetentie. Ook kregen ze verplichte jeugd-tbs.

Nu heeft de rechtbank besloten de jeugd-tbs van de oudste broer met twee jaar te verlengen. De inmiddels 21-jarige Almeloër is betrokken geweest bij "ernstige incidenten" in de jeugdkliniek, schrijft regionale omroep Oost.

Zijn behandelaars schatten het risico "matig tot hoog" in dat hij weer in de fout gaat, en waren daarom van mening dat zijn tbs met twee jaar verlengd moest worden. De rechter ging daarin mee. Doorgaans neemt de rechtbank twee weken bedenktijd voor een uitspraak, maar dit besluit werd direct genomen.

Geweldsincidenten

De jeugd-tbs van de jongste broer werd vorig jaar al met achttien maanden verlengd. Hij zou binnen de jeugdkliniek meermaals betrokken zijn geweest bij geweldsincidenten.