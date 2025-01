Italiaanse minister: Libische verdachte werd uitgezet vanwege veiligheid

Italië heeft de Libiër Osama al-Masri Njeem uitgezet omdat hij een gevaar vormde. Minister Piantedosi van Binnenlandse Zaken heeft dat gezegd in de Senaat, in een toelichting op het besluit om de man uit te zetten en niet uit te leveren aan het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). Het hof was daar afgelopen weekend ontstemd over.

Het ICC beschuldigt Njeem van oorlogsmisdaden, gepleegd als hoofd van de militie-gevangenissen in de Libische hoofdstad Tripoli. Hij wordt in verband gebracht met moorden, verkrachtingen en martelingen van mensen die vastzitten omdat ze christen, atheïst of homoseksueel zijn. Daarvoor kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen.

Na een arrestatiebevel werd Njeem zondag opgepakt in Italië en daarop op het vliegtuig gezet naar Libië. Het ICC eiste daarover tekst en uitleg van de Italianen.

Dringende veiligheidsredenen

Ook verschillende Italiaanse politici waren verbijsterd over het feit dat de regering zijn verplichtingen tegenover het Strafhof had genegeerd. Volgens de regels had de minister van Justitie bij de kwestie betrokken worden worden, maar omdat dat niet gebeurde, moest Njeem worden vrijgelaten. Vervolgens werd hij dus uitgezet.

Piantedosi zegt over de zaak dat de Libiër werd uitgezet om "dringende veiligheidsredenen" en "het gevaar dat hij met zich meebrengt". Meer details wilde hij er niet over geven. Wel zei Piantedosi dat het uitzettingsbevel van hem kwam.