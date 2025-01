FC Twente grijpt strohalm bij Malmö met eerste zege in Europa League

Zo stond Twente na een half uur op 0-1, terwijl juist de thuisploeg in het eerste half uur het betere van het spel had laten zien en Twente-keeper Lars Unnerstall al snel tot een redding had gedwongen. Lang kon Twente niet genieten van de voorsprong. Binnen enkele minuten stond het weer gelijk.

Een schot van Lasse Berg Johnsen werd door Sadílek van richting veranderd en verdween daardoor in een boog over de verraste Unnerstall. Die 1-1 stand bleef tot het einde van de saaie eerste helft staan.

Weer een strafschop

Ook na rust waren de hoogtepunten schaars en zorgde Ricky van Wolfswinkel met een hard schot voor het eerste gevaar. De rebound was net niet aan Twente besteed. Even later greep de VAR in, nadat Otto Rosengren een fractie van een seconde op de voet van Sadílek had gestapt.

Zo kreeg Twente weer een strafschop. Dit keer ging Van Wolfswinkel achter de bal staan en de spits passeerde keeper Ricardo Friedrich op dezelfde manier in dezelfde hoek als Steijn, laag over de grond.

Met een kopbal van de Zweedse verdediger Gustaf Lagerbielke uit een hoekschop van Sadílek werd het snel 1-3. Daarmee was de wedstrijd allerminst gespeeld.

Na slecht verdedigen van Max Bruns kon Anders Christiansen scoren en de thuisploeg terug in de wedstrijd brengen. Een voor Twente angstig slotkwartier brak aan, maar de ploeg van Joseph Oosting hield stand.