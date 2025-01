AZ stunt tegen AS Roma in Europa League en is heel dicht bij ticket voor tussenronde

AZ heeft een knappe 1-0 zege geboekt op AS Roma. Door de overwinning is een plek in de tussenronde van de Europa League ontzettend dichtbij.

De Alkmaarders staan op dit moment met elf punten op de veertiende plek. De nummer negen tot en met 24 van de ranglijst gaan naar de tussenronde. Vanaf 21.00 uur komen er een aantal concurrenten in actie. Daarna is er meer te zeggen over de positie van AZ.

De stunt tegen Roma staat niet op zich. Voor de winterstop won AZ al van Fenerbahçe en speelde het gelijk tegen Galatasaray.

In de eerste helft van de wedstrijd kabbelde het spel op en neer, maar na rust kreeg de ploeg uit Alkmaar het toch behoorlijk lastig. Door een sprankelende aanval in de 80ste minuut en een goal van de ingevallen Troy Parrott werd uiteindelijk toch gewonnen.