AZ stunt tegen AS Roma in Europa League en heeft ticket voor tussenronde binnen

AZ heeft een knappe 1-0 zege geboekt op AS Roma. Door de overwinning en de resultaten bij de overige wedstrijden later op de avond is een plek in de tussenronde van de Europa League binnen.

De Alkmaarders staan op dit moment met elf punten op de veertiende plek. De nummers 9 tot en met 24 van de ranglijst gaan naar de tussenronde. Ook Ajax, dat verloor bij het Letse RFS, en FC Twente, dat won van Malmö FF, maken nog kans op een vervolg in Europa.