Belgische jongen van 14 opgepakt die aanslag op moskee wilde plegen

In België is vanochtend een jongen opgepakt die een aanslag op een moskee zou hebben willen plegen. Hij zou morgen al hebben willen toeslaan.

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt zei in het parlement dat de jongen, "ik zou zeggen een jongetje", 14 jaar is.

Volgens de Belgische justitie is de jongen lid van een rechtsextremistische beweging. Hij werd gearresteerd in zijn huis nadat er gisteren een tip over hem was binnengekomen.

Messen en hakenkruizen

Bij de inval zijn volgens de justitie ook wapens en computermateriaal in beslag genomen. Volgens Belgische media gaat het om twee messen en documenten met hakenkruizen.

De jongen, die uit Molenbeek bij Brussel kwam, zou hebben willen toeslaan tijdens het vrijdaggebed, het drukste moment van de week. Welke moskee hij op het oog had, is niet duidelijk.

Steeds meer jonge verdachten

Van Tigchelt werd door parlementsleden bevraagd over het hoge aantal jongeren onder de mensen die vanwege radicalisme in de gaten worden gehouden door de veiligheidsdienst.

"Op dit moment zien we dat 1 op 3 verdachten die opduiken in terreurdossiers waarin sprake is van geweld, minderjarig is. Dat is een verontrustende toename", zei Van Tigchelt.

"De radicalisering van deze jongeren gaat veel sneller dan vroeger", voegde hij eraan toe. Volgens Staatsveiligheid gaat het in een periode van drie jaar om enkele tientallen verdachten. Vorig jaar werd een terreurverdachte opgepakt van 13 jaar.

Hersenspoeling via sociale media

Van Tigchelt verklaart de toegenomen aantrekkingskracht van rechtsextremisme onder minderjarigen uit "hersenspoeling" via sociale media.

In België worden zo'n 600 mensen in de gaten gehouden vanwege extremisme. De grote meerderheid zijn jihadisten, zo'n 60 worden beschouwd als rechtse extremisten.