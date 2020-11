Na Bijlow moet Feyenoord nu ook uitblinker Haps weken missen

Feyenoord zal het de komende weken zonder Ridgeciano Haps moeten stellen. De linksback ontbrak de afgelopen dagen "om medische redenen" op de training, zo meldt de Rotterdamse club.

Wat Haps mankeert, meldt de club verder niet. Hij is dit seizoen een van de uitblinkers bij Feyenoord. Haps maakte al vier doelpunten in tien wedstrijden, maar dat komt ook omdat hij geregeld als linksbuiten speelt.

Zorgen Advocaat nemen toe

De uitval van Haps is een nieuwe tegenvaller voor trainer Dick Advocaat, want onlangs raakte ook doelman Justin Bijlow al langdurig geblesseerd, net nadat hij was opgeroepen voor Oranje.