Feyenoord houdt vast aan trainer Priske na bewogen 24 uur: 'Blijven kritisch'

Niet goed genoeg

"Wat we samen zien, is dat er veel zaken zijn die ontzettend positief zijn en goed gaan", vervolgt Te Kloese. "Denk bijvoorbeeld aan de indrukwekkende prestaties in de Champions League, die niet alleen het team maar ook onze spelers verder versterken en in waarde doen stijgen. Daarnaast zijn we trots op het doorstromen en ontwikkelen van onze jonge talenten, die ook een steeds belangrijkere rol spelen in de ploeg."

"Tegelijkertijd blijven we als team, en als club, continu streven naar verbetering en blijven we tevens kritisch op onszelf en naar elkaar. De prestaties in de eredivisie en daarmee de stand op de ranglijst zijn natuurlijk niet goed genoeg."

Ambitie

Vooral in Deense media werd al geschreven dat Priske ongeacht het resultaat tegen Bayern München ontslagen zou worden. Verzoeken van de trainer om wijzigingen in zijn staf aan te brengen omdat het niet zou boteren tussen alle stafleden, zouden eerder zijn geweigerd door de clubleiding.

"Met een gezamenlijke ambitie en focus zullen we verder bouwen aan ons spel en het verbeteren van onze prestaties", aldus Te Kloese. "Bij Feyenoord geloven we in de kracht van samenwerken, waarin spelers, staf en organisatie als één geheel opereren. Dat is immers de basis van ons succes."