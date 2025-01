Den Haag ontvangt vicepremier China op het hoogste niveau

De Chinese vicepremier Ding Xuexiang is op bezoek geweest in Nederland. Hij is ontvangen op het hoogste niveau: door koning Willem-Alexander, premier Schoof en de ministers van Buitenlandse Zaken en Klimaat en Groene Groei.

Een uitgebreid welkom voor een Chinese overheidsvertegenwoordiger van deze statuur. Minister Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp spreekt daarnaast nog met viceminister Wang Shouwen van Handel.

Ding is de hoogst geplaatste bestuurder van de Chinese communistische partij die in Nederland is sinds het bezoek in 2018 van de inmiddels overleden voormalige premier Li Keqiang. Volgens de Nederlandse woordvoerders gingen de gesprekken de afgelopen twee dagen onder meer over geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, en samenwerking op onderwerpen als klimaat, handel en gezondheid.

Ding is hier op een moment dat de relatie tussen Nederland en China onder druk staat. In december publiceerde de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een rapport waarin China wordt aangewezen als "systeemrivaal voor het Westen, waar een hybride dreiging van uitgaat". De Chinezen zetten verschillende middelen in, zoals cyberaanvallen en economische druk, om landen te destabiliseren.

Assertieve houding

Vooral de Nederlandse halfgeleiderindustrie, lucht- en ruimtevaart en de maritieme industrie zijn aantrekkelijke spionagedoelwitten voor China. Ook de haven van Rotterdam, blijkt uit onderzoek, is kwetsbaar voor Chinese aanvallen.

Een Kamerdebat over de toekomst van het Nederlandse China-beleid werd in december uitgesteld tot februari. In de voorbereiding heeft minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken erkend dat de betrekkingen steeds meer gekenmerkt worden door concurrentie, rivaliteit en risico's voor de nationale veiligheid.

De assertieve houding van China komt voort uit de ambitie om een sterkere positie op het wereldtoneel te veroveren, op economisch, technologisch, militair en politiek gebied. De strenge exportregels voor kostbare machines voor halfgeleiders bemoeilijken dit proces.

De hoogwaardige chipmachines van de Nederlandse fabrikant ASML, wereldwijd marktleider op dit gebied, zijn essentieel voor moderne technologieën zoals kunstmatige intelligentie, 5G en geavanceerde militaire systemen. Het is aan Ding om de zorgen aan Nederlandse zijde weg te nemen en de samenwerking te verbreden.

Klimaatdiplomatie

Behalve een concurrent is China ook een belangrijke partner voor Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat. Hoewel China in absolute zin de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld is (twee keer zoveel als de nummer twee, de VS), is het ook wereldleider als het gaat om hernieuwbare energie.

Vorig jaar installeerde China ruim vier keer zo veel zonne- en windenergiecapaciteit als alle landen in de Europese Unie samen. China nadert daardoor een kantelpunt: de verwachting is dat de enorme uitstoot van het land binnen afzienbare tijd zal afnemen.