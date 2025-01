Toverkunst Steins niet genoeg voor handbalstunt tegen grootmacht Frankrijk op WK

Dankzij de 'buzzer beater' van Niels Versteijnen tegen Qatar begon Nederland het duel in Varazdin als de nummer twee in groep II. Opponent Frankrijk - dat deze eeuw alleen al drie keer olympisch kampioen, zes keer wereldkampioen en vier keer Europees kampioen werd - was na vijf zeges met telkens minimaal 35 doelpunten al zeker van de laatste acht.

Veel hoop op een Nederlandse stunt was er daarom op voorhand niet. Van de 45 onderlinge ontmoetingen in het verleden won Oranje er maar 9. En de meest recente ontmoetingen eindigden ook in dikke nederlagen, de laatste in 2023 bij het EK in Boedapest (34-24).

Een zege zat er ook nu niet in, al speelde Nederland bij vlagen wel uitstekend mee.