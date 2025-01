Grootste ijsberg ter wereld op ramkoers met Brits onbewoond eiland

De ijsmassa met een gewicht van zo'n biljoen ton brak in 1986 af van een ijsplaat bij Antarctica, maar dreef niet weg. Meer dan dertig jaar lag de schots vast op de oceaanbodem aan de oostkant van het schiereiland.

Totdat hij in 2020 in beweging kwam en door de wind en stroming noordwaarts draaide van Antarctica naar Zuid-Georgia. In 2023 raakte de ijsmassa op dreef en koerste af op het Britse eiland.

Opwarming zuidpoolgebied

Recente satellietfoto's van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA laten zien dat de ijsberg nu zo'n 280 kilometer verwijderd is van Zuid-Georgia. Op het eiland, dat zo'n 2700 kilometer ten oosten van Argentinië ligt, wonen geen mensen.

Ooit herbergde de ijsvlakte een poolbasis van de Sovjet-Unie. Nu is het het leefgebied van miljoenen pooldieren, met name koningspinguïns en zeehonden. De op drift geraakte A23a kan de voedsel- en broedgebieden van de dieren blokkeren.

Experts waarschuwen dat het afbreken van ijsbrokken in de toekomst vaker gaat gebeuren door de opwarming van het zuidpoolgebied.