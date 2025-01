Ierland maakt zich op voor zeldzaam zware storm Éowyn

De Ieren zijn wel wat gewend qua weer, pal aan de rand van de Atlantische Oceaan. Toch is het land in de ban van storm Éowyn, die vannacht en vrijdagochtend vroeg midden over Ierland trekt. Naar verwachting wordt Éowyn, genoemd naar een vrouwelijk personage uit The Lord of the Rings, een zeer zware storm en mogelijk zelfs een orkaan. Daarvan is sprake als windkracht 12 wordt bereikt. In Nederland is dat nog maar één keer gebeurd, in 1944.

Vanavond gaat het in delen van Ierland al flink waaien, maar de hardste wind wordt morgenochtend vroeg verwacht. Aan de westkust komen dan windstoten voor tot ongeveer 180 kilometer. Langs die kust worden golven van ruim 10 meter hoog verwacht. Voor het hele land is een weeralarm afgekondigd, en dat is zelfs in Ierland uitzonderlijk. Mensen wordt dringend ontraden om naar buiten te gaan, laat staan de zee op.

Scholen en openbare gebouwen blijven vrijdag gesloten, en het openbare leven komt grotendeels stil te liggen. Treinen, bussen en trams zullen niet rijden zolang het weeralarm van kracht is. Essentiële diensten, zoals ziekenhuizen, blijven operationeel, maar werken allemaal volgens een noodplan. Dat betekent dat veel geplande operaties uitgesteld worden. In sommige steden hebben ziekenhuizen zelfs besloten om helemaal te sluiten.

Stroomuitval

Ook wordt er op veel plaatsen rekening gehouden met stroomuitval. Veel elektriciteitsleidingen lopen boven de grond, en de verwachting is dat Éowyn schade aan het elektriciteitsnet zal toebrengen.

Bij de laatste zware storm in Ierland, in december, kwamen 120.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten. De autoriteiten gaan ervan uit dat dit aantal ver overtroffen zal worden met Éowyn.

Overal in het land staan reparatieteams klaar om de schade zo snel mogelijk te herstellen, maar de verwachting is dat er op sommige plekken pas in het weekend weer stroom is.

Regenachtig

In Nederland gaat het morgen ook harder waaien, vooral in de loop van de ochtend en middag. Maar uitzonderlijk wordt het zeker niet, waarschijnlijk wordt er niet eens een officiële waarschuwing afgegeven. De meeste wind vind je aan de kust van Noord-Holland en op de Wadden, met windstoten rond 75 kilometer per uur.

Verder is morgen bewolkt en regenachtig. In Zeeland en Zuid-Holland gaat het morgenochtend vroeg als eerste regenen. Later in de ochtend wordt het ook elders in het land nat. In Limburg blijft het het langst doorregenen, daar kan tegen de avond wel 15 tot 20 millimeter zijn gevallen.

Ook op zaterdag is er nog kans op regen. Zondag wordt het grotendeels droog en is er wat zon. Na het weekend lijkt de wind bij ons opnieuw aan te trekken, vooral aan de kust, maar zo extreem als Éowyn zal het voorlopig niet worden.