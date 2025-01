Europese klimaatsubsidies onder vuur, ngo's verwerpen kritiek

De Europese Commissie wil subsidiering van maatschappelijke organisaties (ngo's) die zich bezighouden met de Europese klimaatplannen (Green Deal) opnieuw tegen het licht houden. Aanleiding daarvoor is de toenemende kritiek in het Europees Parlement, aangestuurd door met name rechtse partijen die zeer kritisch staan tegenover de groene plannen.

Deze rechtse partijen, die bij de Europese verkiezingen van vorig jaar aanzienlijk wonnen, zeggen dat de Commissie subsidies gebruikt om haar eigen beleid te laten 'promoten' door die ngo's. Die weerspreken dat nadrukkelijk.

De Telegraaf meldde gisteren dat de Commissie de ngo's opdracht gegeven zou hebben om te lobbyen bij Europarlementariërs. Dat zou zijn vastgelegd in geheime contracten, berichtte de krant. Ontvangers van de subsidies ontkennen dat en voelen zich door de berichtgeving in een kwaad daglicht gesteld. Die contracten zijn geheim om bijvoorbeeld de autolobby geen inzicht te geven in de strategieën van de ngo's.

Tegen de NOS zeggen meerdere ngo's die de subsidie ontvangen dat het niet waar is dat de Commissie hen zou 'aansturen'. Ook uit meerdere contracten die de NOS inzag blijkt dit niet.

Belangenverstrengeling

Bijna gelijktijdig met het stuk in De Telegraaf verscheen een artikel met vergelijkbare strekking op de Duitse site Tablebriefings.

Een van de Europarlementariërs met de hardste kritiek op de subsidiering van de ngo's door de Europese Commissie is de Duitse Monika Hohlmeier. Zij is vicevoorzitter van de budgetcommissie van het Europees Parlement.

Ook zit ze in de raad van toezicht van BayWa, een landbouwbedrijf in München. Voor dat werk ontvangt zij naar eigen zeggen 75.000 euro per jaar. Ook Baywa krijgt subsidie van de Europese Commissie, wat vragen oproept over belangenverstrengeling, schrijft website EUobserver.

Tegenwicht bieden aan lobbyisten

De Commissie subsidieerde in 2024 meer dan 4000 ngo's op heel verschillende terreinen. Ze gaf bijvoorbeeld geld aan organisaties die zich inzetten voor sterk beleid tegen kinderporno.

De discussie spitst zich toe op subsidies uit het zogenoemde LIFE-programma, dat al bijna dertig jaar bestaat. Het is bedoeld om initiatieven rond klimaat en natuur te financieren. In 2024 stelde de Europese Commissie daarvoor ongeveer 15 miljoen euro beschikbaar.

Het oorspronkelijke doel van de fondsen was om via de subsidies minder kapitaalkrachtige ngo's mogelijkheden te geven hun stem te laten horen in het publieke debat. Zo kunnen ze tegenwicht bieden aan de tienduizenden lobbyisten die namens de grote bedrijven in Brussel actief zijn en die met veel geld hun belangen behartigen, was het idee.

Vorig jaar liet de commissie de ngo's al weten dat lobbyen voortaan niet meer mag. Wel mogen subsidies gebruikt worden om bijvoorbeeld congressen te organiseren.

Geheime contracten

Volgens William Todts, directeur van Transport & Environment, gaf de Commissie geen opdrachten maar schreef zijn organisatie zelf op wat ze met het subsidiegeld gingen doen. Zijn ngo kreeg vorig jaar 700.000 euro van de Commissie.

"Om subsidie te krijgen maken wij werkplannen met heel gedetailleerde doelen erin. Dat moet. De Commissie wil steeds preciezer weten welke resultaten wij willen halen, om aan te kunnen tonen waar het geld aan besteed wordt. Die doelen worden door onze leden goedgekeurd. Het is absoluut niet zo dat de Europese Commissie ons heeft opgedragen dat wij Europarlementariërs moeten belobbyen."