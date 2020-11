FIFA komt met wereldwijde regels rond zwangerschapsverlof profvoetbalsters

Wereldvoetbalbond FIFA gaat met nieuwe regels komen die professionele voetbalsters arbeidsrechtelijk meer bescherming bieden. De voorgestelde hervormingen, waarin het zwangerschapsverlof een prominente plaats inneemt, zullen volgende maand ter goedkeuring naar de FIFA-raad gaan.

In Europa worden veel speelsters in hun eigen land al beschermd door het arbeidsrecht, maar de FIFA heeft zich ten doel gesteld minimumnormen te creëren voor vrouwelijke spelers over de hele wereld. Een logische volgende stap, aldus de bond, gezien de snelle opkomst van nieuwe clubs en competities wereldwijd.

Minimaal veertien weken

Met name het verplichte zwangerschapsverlof vormt een speerpunt. Zo moet een zwangere speelster minimaal veertien weken met verlof kunnen met behoud van minstens twee derde van het salaris. Nationale bonden zouden voor een eventuele aanvulling kunnen zorgen.

Daarnaast bepalen de voorgestelde regels dat clubs bij terugkeer op het werk na het zwangerschapsverlof - minstens acht weken na de geboorte van het kind - voetbalsters moeten reïntegreren en adequate medische en fysieke ondersteuning moeten bieden.

Gezinsleven

Elke club die het contract van een speelster beëindigt, omdat zij zwanger is geworden, moet een vergoeding en een boete betalen en zal voor een jaar worden uitgesloten van de transfermarkt.

"We willen dat meer vrouwen de kost kunnen verdienen met voetballen, terwijl ze tegelijkertijd een gezinsleven hebben en moeders zijn", aldus Sarai Bareman, die bij de FIFA het vrouwenvoetbal onder haar hoede heeft. FIFA-voorzitter Gianni Infantino benadrukt dat het vrouwenvoetbal zijn "volgende ontwikkelingsfase" doormaakt.