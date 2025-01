Niet inleverbare blikjes in omloop: importeurs ontwijken statiegeldplicht

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) geldt vrij verkeer van goederen. Blikjes fris die door een bedrijf ergens in een land binnen die EER op de markt worden gebracht, mogen door iedereen vrij worden doorverkocht binnen de EER. Producenten als Coco-cola kunnen zich niet verzetten tegen deze zogenoemde parallelimport.

"Dat kan alleen als de toestand van het waar verslechtert. Maar dat is bij cola bijvoorbeeld niet het geval: de cola uit Denemarken is nog hetzelfde als deze in Nederland wordt verkocht", zegt universitair docent intellectueel eigendomsrecht Gertjan van den Hout van de Rijksuniversiteit Groningen.

Importeurs die de wet overtreden begaan een milieudelict, dat ook via het strafrecht kan worden afgehandeld. De ILT heeft bij twaalf importeurs een last onder dwangsom opgelegd, wat betekent dat zij de overtreding moeten stoppen. Drie zijn er daarna toch doorgegaan met de illegale handel en moesten een dwangsom betalen.