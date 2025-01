Levenslang voor man die drie meisjes vermoordde bij dansles Southport

'Blinde paniek'

De aanval vond plaats in een buurtcentrum, waar dansjes werden geoefend van zangeres Taylor Swift.

Een tiener die de aanval overleefde vertelde in de rechtszaak dat ze die dag "alleen maar geschreeuw hoorde". In de verklaring werd de dader direct aangesproken. "Ik was zo bang voor wat je deed en ik was in blinde paniek." Een ander kind dat de aanval overleefde, maar wel werd neergestoken, zei: "Er zijn geen woorden om te omschrijven wat er die dag is gebeurd".

Een vader van een van de kinderen die de aanval overleefden, sprak namens zijn 9-jarige dochter. "Ik worstel met mijn emoties en ik heb littekens waarvan ik weet dat ze er altijd zullen zijn, maar ik wil vooruitkijken", luidden de woorden. De ouders van twee meisjes die gewond raakten, vertelden dat hun dochters niet meer alleen kunnen zijn. Ze slapen bij hun ouders en kunnen niet naar school wandelen zonder bang te zijn.

Daarnaast las de danslerares, die zelf vijf keer werd gestoken, een verklaring voor. "Als 36-jarige vrouw kan ik niet over straat zonder mijn adem in te houden als ik langs iemand loop", zei ze. Daarna kijkt ze achterom "om te zien of diegene geprobeerd heeft me neer te steken".

Schuld bekend

Axel Rudakubana bekende afgelopen maandag al schuld aan de drie moorden van de meisjes van 6, 7 en 9 jaar en tien pogingen tot moord. Ook gaf hij toe het dodelijke gif ricine te hebben geproduceerd en dat hij een trainingshandleiding van terreurorganisatie al-Qaida in zijn bezit had. De rechter oordeelde dat er geen bewijs was dat de dader handelde vanuit een terroristisch motief.

Het Openbaar Ministerie zei eerder wel dat Rudakubana een ziekelijke belangstelling heeft voor dood en geweld heeft en dat hij de moorden zorgvuldig had gepland. De Britse regering zegt dat er aanwijzingen zijn gemist, meldde de BBC. Volgens premier Starmer heeft de staat gefaald. Gisteren kondigde het kabinet aan dat het moeilijker wordt om online een mes te kopen.