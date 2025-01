Amsterdam verbiedt XR-demonstratie op ring aanstaande zaterdag

Actiegroep Extinction Rebellion (XR) mag zaterdag niet protesteren op de ringweg A10. De gemeente Amsterdam heeft dat verboden vanwege "zeer grote veiligheidsrisico's". XR laat weten het protest tegen de ING en haar investeringen in fossiele industrie alsnog door te zetten.

Burgemeester Halsema heeft het besluit genomen in overleg met de hoofdofficier van justitie en de politiechef van Amsterdam. Volgens de driehoek leidt de demonstratie niet alleen tot veiligheidsrisico's en zijn er "onvoldoende garanties op een ongehinderde doorgang van nood- en hulpdiensten". Dat is een probleem gezien het nabijgelegen ziekenhuis VUmc, aldus de driehoek.

'Gevaarlijker dan voorheen'

XR demonstreerde vorig jaar ook meermaals op de A10, ter hoogte van het voormalige hoofdkantoor van de ING (de 'poenschoen'). Het ging ook toen om een protest tegen de investeringen van de bank in de fossiele industrie, schrijft stadsomroep AT5.

Ook deze snelwegblokkades waren verboden. Volgens de Amsterdamse driehoek is het betreden van de A10 is zaterdag "nog gevaarlijker dan voorheen". Dat heeft te maken met werkzaamheden op de snelweg. Delen zijn afgezet en er liggen bouwmaterialen en machines.

Als alternatieve locatie wijst Halsema, net zoals bij eerdere aangekondigde demonstraties op de A10, het grasveld naast het oude kantoorgebouw van de ING aan. "Dit is een plek die recht doet aan de gewenste symboliek, zonder de grote risico's en ontwrichting van een blokkade van de A10", aldus de burgemeester.

Boodschap overbrengen

De actiegroep is echter niet van plan de demonstratie te verplaatsen, laat een woordvoerder van XR weten. "En er wordt sowieso gedemonstreerd." De plek op de A10 is juist belangrijk, zegt de woordvoerder.

Hoewel ING niet meer in de 'poenschoen' zit, associëren veel mensen dat gebouw nog wel met de bank, aldus de woordvoerder. "We demonstreren tegen belachelijk beleid van ING. Ze investeren in fossiele bedrijven en bedrijven die mensenrechten schenden met het geld van Nederlandse burgers."

Volgens hem stonden deze week meermaals XR-demonstranten voor het huidige kantoor van de bank dat overigens niet aan de A10 maar aan de Bijlmerdreef ligt. "Maar dan zijn we niet verstorend genoeg. Daarom moeten we wel ergens vervelend gaan doen, om onze boodschap over te brengen."