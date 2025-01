Kabinet betaalt desnoods mee aan beveiliging NS-station Maarheeze

Het kabinet is desnoods bereid mee te betalen aan de beveiliging van station Maarheeze als dat kan voorkomen dat de NS daar geen treinen meer laat stoppen. Dat heeft staatssecretaris Jansen gezegd in de Tweede Kamer. Het gaat om 2,3 miljoen euro per jaar.

De NS luidde vorige week de noodklok vanwege de overlast die asielzoekers daar veroorzaken. Op en rondom het station in Noord-Brabant heeft de NS te maken met een "wisselende groep bewoners" van het azc in Budel, op ongeveer een half uur lopen. De NS wil dat de overheid meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen en overweegt anders het station voorbij te rijden.

Op het station is permanent beveiliging van de NS aanwezig. Van alle reizigers wordt voordat ze de trein instappen het vervoersbewijs gecontroleerd door vijf beveiligingsmedewerkers. Dit om de problemen die er in de trein waren te voorkomen. Maar ook het controleren van de vervoersbewijzen op het station leidt tot ongewenste situaties, meldt de staatssecretaris aan de Kamer.

Drieduizend meldingen

De beveiliging van NS deed in 2024 meer dan drieduizend keer melding van een vervelende situatie op station Maarheeze. Daarbij ging het 1372 keer om een onjuist vervoersbewijs, dat is gemiddeld bijna vier keer per dag. 365 keer ging het om het beledigen van een NS-medewerker en 18 keer over een bedreiging. Of dit uitsluitend om asielzoekers gaat blijkt niet uit de cijfers.

Vanwege de problemen is er doorlopend overleg tussen het COA, de politie, de gemeente Cranendonck waar Maarheeze onder valt, de provincie Noord-Brabant, de lokale busvervoerder, de NS en de ministeries van Asiel en Migratie en Infrastructuur en Waterstaat. Het kabinet heeft besloten een apart bewindspersonenoverleg te organiseren over Maarheeze om een permanente oplossing te bedenken.