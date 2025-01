Play-offs promotie/degradatie korter: nummer 16 eredivisie stroomt pas in finale in

Van 23 december tot en met 8 januari is het winterstop en de laatste wedstrijden van het seizoen 2025/2026 staan gepland voor zondag 24 mei 2026, in de play-offs om Europees voetbal en om promotie/degradatie.

Op woensdag 18 juni wordt het concept-competitieprogramma bekendgemaakt, waarna het op maandag 23 juni definitief wordt vastgesteld.

De KNVB-beker begint voor profclubs in de week van 28 tot en met 30 oktober. Clubs die zich voor Europees voetbal hebben gekwalificeerd in het seizoen 2024/2025 zijn vrijgesteld van de eerste ronde en beginnen pas in de tweede ronde (16-18 december). De finale is op 19 april in De Kuip.