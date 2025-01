Twee korte films van Nederlandse regisseurs genomineerd voor Oscar

Twee korte films van Nederlandse regisseurs zijn genomineerd voor een Oscar. Het gaat om Ik ben geen Robot (I'm Not a Robot) van Victoria Warmerdam en de animatiefilm Wander to Wonder van Nina Gantz. De nominaties voor de prestigieuze filmprijs zijn in Los Angeles bekendgemaakt.

De korte film van Warmerdam gaat over een vrouw die herhaaldelijk niet door de captchatest komt, de online test om te bepalen of iemand geen robot is. Ze begint zich steeds meer af te vragen of ze inderdaad een robot zou kunnen zijn.

Tien jaar geleden

De laatste keer dat er een Nederlandse korte film genomineerd werd voor een Oscar was in 2015, dat was A Single Life van Marieke Blaauw, Joris Oprins en Job Roggeveen. De laatste keer dat een korte (animatie)-film de Oscar ook won, was in 2000.

Toen kreeg Michaël Dudok de Wit de prijs voor Father and Daughter. Hij kreeg in 2016 opnieuw een nominatie voor zijn lange animatiefilm The Red Turtle. Overigens maakt Babygirl, de film van Halina Reijn met Nicole Kidman in de hoofdrol, geen kans op een Oscar. Die film stond wel op de shortlist in de categorie voor de beste achtergrondmuziek.

Bekijk de trailer van Ik ben geen Robot: