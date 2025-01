Dichter Esther Jansma (66) overleden

Schrijver, dichter en hoogleraar dendrochronologie Esther Jansma is overleden, bevestigt haar uitgever Prometheus, waar ze in november haar elfde en laatste dichtbundel publiceerde. Jansma, die 66 jaar oud was, overleed aan de gevolgen van kanker.

Ze debuteerde in 1988 met de bundel Stem onder mijn bed. Twee jaar later volgde het autobiografische Bloem, steen, over een doodgeboren kindje. Dood en vergankelijkheid bleven een belangrijk thema in haar werk.

In 2015 schreef ze samen met haar man een roman, De Messias. Haar laatste dichtbundel, We moeten 'misschien' blijven denken zag ze als het "beladen sluitstuk" van haar oeuvre.

Esther Jansma was ook archeoloog. Ze was wetenschappelijk directeur van de Stichting Nederlands centrum voor Dendrochronologie. Dendrochronologen onderzoeken de ouderdom en herkomst van hout. Ze was ook bijzonder hoogleraar dendrochronologie en paleo-ecologie aan de Universiteit Utrecht.

Als dichter is ze meermalen gelauwerd. Zo kreeg ze de VSB Poëzieprijs voor Hier is de tijd en de Jan Campertprijs voor Alles is nieuw.