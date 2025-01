23 arrestaties om geweld Nederlandse criminelen in Duitsland

In een gezamenlijk onderzoek hebben de Nederlandse en de Duitse politie 23 mensen opgepakt. Ze zouden in Duitsland betrokken zijn geweest bij een golf van geweld, waaronder aanvallen met explosieven.

Aanleiding voor het geweld was een drugsconflict in de buurt van Keulen, meldt de Europese politiedienst Europol. Het zou gaan om de diefstal van zo'n 300 kilo cannabis.

Volgens Europol huurde de benadeelde partij Nederlandse criminelen in om wraak te nemen, wat sinds afgelopen zomer leidde tot een reeks ontploffingen, ontvoeringen en mishandelingen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Duitse politie ging al direct uit van een verband met Nederlandse criminelen.

Acht huizen doorzocht

Dinsdagochtend voerden Keulse rechercheurs samen met Nederlandse agenten in Nederland een operatie uit waarbij drie verdachten werden opgepakt. Ook doorzochten ze acht huizen.

Bij de doorzoekingen nam de politie een omgebouwd vuurwapen, vuurwerkexplosieven, mobiele telefoons en ongeveer 20.000 euro aan contant geld in beslag. Europol meldt dat in het onderzoek eerder al twintig arrestaties waren verricht, in zowel Nederland als Duitsland.

De politiedienst spreekt van "geweld als een dienstverlening" en "criminelen die criminelen inhuren". Sommige wraakaanvallen zouden door kinderen zijn uitgevoerd.