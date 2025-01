Aanklager Strafhof vraagt arrestatie Taliban-leiders voor schenden vrouwenrechten

De aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft om een arrestatiebevel voor twee Taliban-leiders in Afghanistan gevraagd. Een van hen is de hoogste leider Haibatullah Akhundzada, een orthodoxe geestelijke.

Aanklager Karim Khan stelt dat Akhundzada samen met justitiechef Abdul Hakim Haqqani verantwoordelijk is voor misdaden tegen de menselijkheid, in verband met de grootschalige discriminatie van vrouwen en meisjes in het Afghanistan van de Taliban.

Ook noemt de aanklager misdaden tegen mensen die zich niet kunnen vinden in hun ideologie of mensen die willen dat vrouwen wel meer kansen krijgen.

Rechten van vrouwen ingeperkt

Sinds de islamitische Taliban in 2021 weer aan de macht kwamen in Afghanistan heeft het land de rechten van vrouwen aan banden gelegd. Bij de machtsovername beloofden de Taliban dat ze zich gematigder zouden opstellen dan toen ze aan de macht waren in de jaren 90, maar daar is in de praktijk weinig van terechtgekomen.

Zo worden vrouwen publiekelijk gestenigd voor overspel en is het voor meisjes verboden om onderwijs te volgen na de basisschool. Daarnaast mogen vrouwen alleen naar buiten met een bedekt gezicht en onder begeleiding van een mannelijk familielid.

De Taliban zeiden een paar weken geleden ook dat de vergunningen van hulporganisaties die actief zijn in Afghanistan zullen worden ingetrokken als ze vrouwen in dienst hebben.

De 23-jarige Mashal liet correspondent Aletta André vorig jaar zien hoe haar leven eruitziet na de machtsovername: