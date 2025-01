25 jaar celstraf geëist tegen vier verdachten eerwraakmoord Apeldoorn

Justitie eist 25 jaar celstraf tegen vier verdachten van de moord op een 28-jarige vrouw in Apeldoorn. De moord is volgens het Openbaar Ministerie gepleegd uit eerwraak.

In september 2023 werd Roshin in het bijzijn van haar dochtertje op straat doodgestoken. De hoofdverdachte is Peshang A. (36), de broer van het slachtoffer. Daarnaast zijn er nog drie verdachten die de moord zouden hebben voorbereid. Het gaat om nog een broer en twee neven van A. Een van de neven is tevens de ex van het slachtoffer.

De familie is uit Syrië afkomstig. De verdachten wilden dat het slachtoffer na haar scheiding terug bij haar ouders in Den Haag zou komen wonen, maar Roshin bleef in Apeldoorn met haar dochtertje. Ze kreeg een nieuwe relatie met een Arabische man; zelf was ze Koerdisch. Ook die relatie keurde haar familie af.

Ze hebben elkaar voorafgaand aan de moord audioberichten en chats over het lot van het slachtoffer gestuurd, bleek vandaag tijdens de zitting.

Beelden getoond

Tijdens de zitting zijn ook beelden getoond waarop te zien is hoe Roshin werd doodgestoken. De advocaten van de verdachten probeerden dat tegen te houden, maar volgens de rechtbank waren de beelden belangrijk om te laten zien, ondanks hun schokkende karakter.

Op die beelden is te zien dat Pershang A. het slachtoffer van achteren bij haar haar grijpt en begint te steken. Op dat moment liep het slachtoffer met haar dochtertje hand in hand over de stoep. Pershang en de andere verdachten weigerden zelf de beelden te bekijken.

Behalve het meisje waren drie toevallige passanten ook getuige van de moord. Een van hen is een jonge jongen, hij is volgens justitie tot op de dag van vandaag ernstig getraumatiseerd.

Geeuwen

Tijdens de zitting maakten de verdachten regelmatig een nonchalante indruk. Zo sprak een van de rechters de ex-partner aan omdat hij veelvuldig zat te geeuwen. De officier van justitie vroeg hem wat hij ervan vindt dat zijn ex dood is. Daarop antwoordde hij: "Ik begrijp de vraag niet". De verdachten wilden daarnaast een deel van de vragen in de rechtbank niet beantwoorden.

A. heeft toegegeven dat hij zijn zusje heeft doodgestoken. Hij wilde naar eigen zeggen praten over haar nieuwe relatie en zou haar in een opwelling hebben neergestoken, schrijft Omroep Gelderland. Hij was op dat moment onder invloed van cocaïne.

Het meisje dat getuige was van de moord op haar moeder is inmiddels 4 en woont in een pleeggezin op een geheim adres. "Hoewel ze nog jong is en niet alles begrijpt wat er is gebeurd, begrijpt ze al wel de impact van de daad", zei de raadsvrouw namens de voogden van Jeugdbescherming Gelderland. "Ze groeit op met een familiegeschiedenis die getekend is door geweld en verlies. Dit zal ongetwijfeld invloed hebben op haar persoonlijke ontwikkeling in de komende jaren."

De rechtbank doet op 20 februari uitspraak.