Pompeo bezoekt als eerste Amerikaanse minister Israëlische nederzetting

Demonstranten bij de Israëlische nederzetting Psagot - AFP

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft een Israëlische nederzetting op de Westelijke Jordaanoever bezocht. Hij kwam volgens diverse media aan het begin van de middag aan bij een Israëlisch wijnbedrijf in de buurt van de Palestijnse stad Ramallah. Pompeo is de eerste Amerikaanse minister die een nederzetting aandoet in bezet gebied. Het bezoek is omstreden, want volgens de internationale gemeenschap zijn de Israëlische nederzettingen illegaal. Maar onder president Donald Trump zien de Verenigde Staten dat niet langer zo. Met zijn bezoek onderstreept Pompeo dat standpunt. Ruim 600.000 Israëliërs leven in meer dan honderd nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief in Oost-Jeruzalem. Op deze kaart zie je waar ze liggen:

Nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever - NOS

Vanuit Palestijnse kant is er protest tegen de komst van Pompeo. Een woordvoerder van president Mahmoud Abbas noemde de reis "een actieve deelname aan de bezetting". Ook zijn er diverse demonstraties tegen de komst van de Amerikaanse minister. Later vandaag reist Pompeo ook nog naar de door Israël bezette Golanhoogten. Ook dat is een primeur: geen van zijn voorgangers bezocht het gebied, dat Israël in 1967 veroverde op Syrië. Pompeo kondigde het bezoek aan tijdens een persconferentie in Jeruzalem. Vorig jaar erkenden de Verenigde Staten de Golanhoogten als Israëlisch grondgebied, als het eerste land na Israël zelf. Pompeo noemde die beslissing vandaag van historisch belang en "een erkenning van de realiteit". De rest van de wereld beschouwt de Golan als bezet gebied.

Israël veroverde de Golanhoogten tijdens een oorlog in 1967 op Syrië. Een groot deel van de bevolking vluchtte daarna uit het gebied, dat Israël in 1981 annexeerde. Er wonen intussen enkele tienduizenden Israëlische kolonisten, naast ongeveer evenveel Arabisch sprekende inwoners. Vanwege de hoge ligging is het gebied strategisch van groot belang.