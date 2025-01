Oud-eigenaar van Big Bazar krijgt 1 jaar gevangenisstraf

Voormalig eigenaar Heerke Kooistra van winkelketen Big Bazar moet voor 1 jaar de gevangenis in. Tot dat oordeel komt de rechtbank in Zwolle.

De boekhouding van vijf bedrijfjes was niet op orde, oordeelt de rechter. Ook onthield de Friese retail-ondernemer de Belastingdienst opzettelijk van de juiste informatie. Daarmee heeft Kooistra de belastingwet overtreden.

Ook krijgt de 52-jarige Kooistra een verbod opgelegd om een nieuwe onderneming op te starten. Dit verbod geldt voor vijf jaar. In oktober vorig jaar werd Kooistra al veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur omdat hij als privépersoon tien jaar lang geen aangifte van inkomstenbelasting had gedaan.

Eerder deze maand eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Daar gaat de rechter nu dus deels in mee.

Big Bazar

In 2021 nam Kooistra koopjesketen Big Bazar over van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van het inmiddels failliete Blokker.

De overname werd geen succes. Door oplopende huurachterstanden, het niet betalen van leveranciers en belastingschulden viel het bedrijf in 2023 om.

Ook in de afhandeling van de faillissementsaanvragen van Big Bazar bleek voor de rechter dat Kooistra moeite had om inzage te geven in het reilen en zeilen van de retailketen.