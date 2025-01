Strafrechtelijk onderzoek naar agent die met wapenstok ingreep bij huwelijksfeest

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een politieagent die vorig jaar augustus in het Drentse Ruinerwold zijn wapenstok gebruikte tegen feestvierders in een evenementenlocatie.

Volgens het OM was het gebruik van de wapenstok disproportioneel en "vermoedelijk in strijd met de geweldsinstructie voor politieambtenaren". De officier van justitie leidt dat af uit getuigenverhoren en beschikbare camerabeelden.

De agent kwam samen met een collega en twee boa's naar de evenementenlocatie waar een huwelijksfeest werd gevierd. Omdat niet werd meegewerkt aan de controle, is toen geweld gebruikt. Daarbij is letsel ontstaan bij meerdere personen.

Later heeft de politie hiervoor excuses aangeboden en gezegd dat de situatie anders had moeten worden opgelost.

Agent is nu verdachte

Het onderzoek naar de zaak is nu van een feitenonderzoek veranderd in een strafrechtelijk onderzoek en daarmee heeft de politieagent nu de status van verdachte gekregen.

In het feitenonderzoek is ook gekeken naar het handelen van de tweede politieagent. Volgens de officier van justitie was zijn optreden rechtmatig.