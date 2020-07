Turks proces over moordzaak Khashoggi van start zonder verdachten

In Istanbul is de rechtszaak begonnen tegen twintig Saudiërs die door het Turkse Openbaar Ministerie aangeklaagd zijn voor betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. De Saudische journalist en columnist werd op 2 oktober 2018 vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Zijn lichaam is nooit gevonden, het is aan stukken gesneden en weggehaald uit het consulaat.

De twee hoofdverdachten, voormalig adviseurs van de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman, en achttien andere aangeklaagden zijn afwezig in de rechtszaal. Zij worden beschuldigd van het beramen van de moord op Khashoggi, mogelijk vanwege diens kritiek op het Saudische koningshuis. De Saudische regering heeft betrokkenheid bij de moord toegegeven, maar Mohammed Bin Salman ontkent zelf de opdracht ertoe te hebben gegeven. Een VN-rapporteur concludeerde later dat er geloofwaardig bewijs is voor een persoonlijke rol van de kroonprins.

Arrestatiebevel tegen Saudiërs

Turkije nam de moord in het consulaat in Istanbul hoog op en vaardigde vorig jaar via Interpol een arrestatiebevel uit voor de verdachten. De Turkse justitie liet weten geen vertrouwen te hebben in de Saudische berechting van acht verdachten en wil de zaak daarom in Turkije afhandelen. De oudste zoon van de journalist liet na hun veroordeling weten dat de familie de moordenaars heeft vergeven.

Dat geldt niet voor de verloofde van Khashoggi, die het proces in Istanbul bijwoont. Zij heeft steeds gezegd alles op alles te zetten om gerechtigheid in de zaak te krijgen.