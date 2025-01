Vastgoedmagnaat en voormalige 'Wonderboy' Benko gearresteerd in Oostenrijk

Correspondent Chiem Balduk:

"Benko stond lange tijd in Oostenrijk bekend als een wonderboy, die zonder diploma in korte tijd een enorm imperium wist op te bouwen. Ook vooraanstaande politici lieten zich graag met hem in. Totdat bleek dat hij in werkelijkheid een 'vastgoedjongleur' is die de financiën van Signa redelijk heeft opgeblazen. Na het faillissement en alle vermoedens van fraude, was het wachten op zijn arrestatie, zodat de autoriteiten hem hierover konden bevragen.

Benko zal zich eerst moeten gaan verantwoorden in Oostenrijk, maar hij kan sowieso rekenen op jarenlange rechtszaken. De schuldeisers zitten overal, tot in de Verenigde Arabische Emiraten. En ondertussen zitten veel Oostenrijkse en Duitse steden met leegstaande warenhuizen of half afgebouwde complexen. Zo staat er in Hamburg nu een enorme wolkenkrabber die niet afgebouwd wordt, een cynisch aandenken aan Benko."