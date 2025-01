Extra afscheidsconcerten Golden Earring binnen een uur uitverkocht

Afscheidsconcerten van de Nederlandse rockband Golden Earring in Rotterdam Ahoy zijn vanochtend binnen een uur uitverkocht. Er stonden om 10.00 uur volgens de organisatoren 80.000 mensen 'in de rij' om kaartjes te kopen.

Dinsdag kondigde de band hun afscheidsconcert op 30 januari aan, genaamd One Last Night. Maar door de enorme belangstelling werden daar vier shows op 26, 27, 28 en 29 januari aan toegevoegd. Daar blijft het bij, hierna komen er geen nieuwe concerten meer bij.

Van elke ticket gaat vijf euro naar onderzoek en behandeling van ALS, een ongeneeslijke zenuwziekte. In 2021 stopte de band nadat gitarist George Kooymans te horen had gekregen dat hij ALS heeft. Kooymans gaf zijn laatste show in 2019. Hij zal tijdens de afscheidsreeks niet optreden, maar is wel betrokken.

"Het wordt heel lastig om George erbij te hebben", zegt drummer Cesar Zuiderwijk. Verder willen de bandleden geen uitspraken over hem doen. "Dat is aan hem en zijn familie."

Andere artiesten zullen samen met de rockers spelen. De Haagse band wordt ondersteund door Di-rect, Maan, Danny Vera, Acda en De Munnik en Davina Michelle.