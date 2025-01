Mossinkoff wint op de Weissensee haar eerste wedstrijd na zware periode

Femke Mossinkoff heeft op de Oostenrijkse Weissensee de Aart Koopmans Memorial gewonnen bij de vrouwen. Voor de 23-jarige schaatsster van VGR/ Vreugdenhil is het haar eerste zege na een zware periode. Mossinkoff liep eind augustus een hersenschudding en gebroken sleutelbeen op bij een skeelertraining.

De winnares kwam na zestig kilometer op het natuurijs van de Weissensee solo over de finish. Op twee minuten achterstand wisten Esther Kiel en Tessa Snoek zich in een sprint te verzekeren van respectievelijk de tweede en derde plek.

Mossinkoff ging er na tien kilometer vandoor en kreeg Judith Krabbenborg mee. Samen sloegen zij een gat van anderhalve minuut. Krabbenborg moest na een valpartij haar vluchtmaat laten gaan en viel uiteindelijk uit.

Vorig jaar liet Mossinkoff zich op natuurijs al zien met een tweede plek in de finale van de Grand Prix. Begin 2024 eindigde ze als derde bij het NK Marathon in Leeuwarden.

Grand Prix

De Aart Koopmans Memorial (AKM) is de eerste Grand Prix in een reeks van zes wedstrijden op natuurijs. De eerste drie vinden plaats in Oostenrijk, op de Weissensee, en het tweede gedeelte van het schema wordt afgewerkt in het Zweedse Lulea.

Vorig jaar won Tessa Snoek het klassement bij de vrouwen. Jeroen Janissen was de sterkste bij de mannen.