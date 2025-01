Mossinkoff en Den Hertog zegevieren bij Aart Koopmans Memorial op Weissensee

Eerste van zes

De Aart Koopmans Memorial (AKM) is de eerste Grand Prix in een reeks van zes wedstrijden op natuurijs. De eerste drie vinden plaats in Oostenrijk, op de Weissensee, en het tweede gedeelte van het schema wordt afgewerkt in het Zweedse Lulea.

Vorig jaar won Tessa Snoek het klassement bij de vrouwen. Jeroen Janissen was de sterkste bij de mannen.