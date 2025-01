Douane onderschept veel minder drugs in Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven zijn voor het derde jaar achtereen minder drugs onderschept. Het afgelopen jaar ging het om bijna 26.000 kilo, een jaar eerder was het nog ruim 45.000 kilo.

In de havens van Zeeland en West Brabant (Vlissingen, Moerdijk en Terneuzen) werd juist net iets meer onderschept: 12.664 kilo drugs vorig jaar tegen 11.300 kilo in 2023.

Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen die wijzen op een mogelijk verband tussen de daling van onderschepte kilo's cocaïne in Rotterdam en de lichte stijging in Zeeland en West-Brabant.

Op de Nederlandse luchthavens bleef het aantal in beslag genomen kilo's nagenoeg gelijk aan dat van 2023.

Havens en luchthavens

De douane nam afgelopen jaar in totaal, bij vangsten op luchthaven Schiphol en alle Nederlandse havens, bijna 38.000 kilo drugs in beslag. In 2023 was dat in totaal bijna 60.000 kilo. Het ging opnieuw in veruit de meeste gevallen om cocaïne. In kleine hoeveelheden werden ook cannabis, hasj en crystal meth gevonden.

Wel werden er meer kleinere vangsten gedaan dan in 2023. "Criminelen doen steeds meer aan risicospreiding", aldus de douane.

Volgens de douane is de daling onder meer wijten aan een nieuwe werkwijze. "Aan de barrières die we opwerpen om de smokkel in cocaïne tegen te gaan", zegt de douane in een persbericht. Ook wijst die op de steeds betere samenwerking tussen het OM, de politie, de FIOD, havenbedrijven en rederijen.

Uithalers

De politie en het OM arresteerden afgelopen jaar 83 mensen die verdacht worden van deelname aan de georganiseerde drugssmokkel. Volgens het OM kan de smokkel niet plaatsvinden zonder hulp van binnenuit. Zo werden in de Vlissingse haven drie directieleden van een havenbedrijf opgepakt. Zij worden verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel.

Het OM noemt 2023 een dieptepunt voor wat betreft het aantal aangetroffen uithalers in de Rotterdamse haven. In totaal waren dat er in dat jaar 452 aangehouden. Het afgelopen jaar werd 266 keer een uithaler betrapt.

Het grootste deel van de opgepakte uithalers, loopjongens die voor de criminelen de drugs van het haventerrein ophalen, was vorig jaar tussen de 18 en 22 jaar (42 procent). Ook werden 59 minderjarigen aangehouden. De jongste uithaler was 14 jaar.