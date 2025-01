Douane onderschept veel minder cocaïne in Rotterdamse haven

Zijn smokkelaars slimmer geworden?

"Doen wij het nou heel erg goed, of zijn de boeven veel slimmer geworden", dat vraagt ook een woordvoerder van de Zeehavenpolitie zich af.

"Een van de hypotheses die we hebben is dat er meer wordt ingewassen, en cocaïne inwassen doe je bijvoorbeeld in kleding of in kartonnen dozen, en dan is het een stuk moeilijker te ontdekken in de haven; want je ziet de doos wel, maar niet dat er in die doos iets is opgelost.

Maar als dat zo zou zijn, dan zou je in het achterland meer cocaïnelabs aantreffen, omdat die cocaïne ook weer uit dat karton zou moeten gehaald en dat is een lastig chemisch proces. Die zien we niet, dus dat doet ons denken, dat er op dit moment niet via die methode cocaïne binnenkomt.

Op die manier kijken we ook naar andere methodes en daarom hebben we op dit moment eigenlijk geen reden om aan te nemen dat de smokkelaars geen andere manieren gebruiken dan die wij ook kennen."