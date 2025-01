Bruinsma kiest voor eigen route naar Spelen 2028: 'Genieten van vrienden en familie'

"Ik vind het ontzettend fijn om veel mensen, goede vrienden en familie om me heen te hebben", gaat Bruinsma verder. "En als ik om mijn ouders te bezoeken negen uur met het openbaar vervoer moet, vierenhalf uur heen en terug, vind ik dat vervelend. Dat past niet bij mij."

Een nieuw begin

De keuze om de paralympische selectie te verlaten, voelt voor Bruinsma als een nieuw begin. "Het is denk ik te vergelijken met als je met een nieuwe baan bent begonnen. Dat je dan weer een beetje gretig wordt en denkt: nou, we gaan weer het verschil maken. Op een gegeven moment zit je toch in een soort routine, doe je gewoon je dingetje, en dat wil ik niet. Ik wil scherp zijn. Iedere dag moet je het verschil kunnen maken."

Maar de knoop definitief doorhakken was zeker niet makkelijk. "Daar heb ik heel lang over gedaan", vertelt de drievoudig paralympisch kampioene. "Ik heb mijn plannen opgeschreven, die met mijn ouders, vrienden en psycholoog besproken. En die zeiden op een gegeven moment: als je over dat plan begint, ga je ratelen. Dus in mijn hoofd had ik de keuze al gemaakt, maar ik moest het nog even uitspreken."

Dat ze het nu buiten de paralympische selectie om doet, betekent niet dat Bruinsma minder ambitieus wordt. "Ik wil nog heel graag zwemmen en over vier jaar bij de Spelen in Los Angeles echt de beste van de wereld zijn. Daar ga ik voor. En ik heb een groep mensen om me heen gevonden die samen met mij die uitdaging aan willen gaan."