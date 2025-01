Chauffeurs gestrest door problemen bij Qbuzz, FNV stuurt brandbrief

Chauffeurs van vervoersbedrijf Qbuzz ervaren veel stress en soms zelfs fysieke klachten door een hoge werkdruk. Dat blijkt uit een enquête onder het personeel. Vakbond FNV heeft in een brandbrief aan Qbuzz geëist dat het vervoersbedrijf er snel iets aan doet.

Half december nam Qbuzz het busvervoer overvan Arriva in het noordelijke deel van Zuid-Holland en in Friesland. De FNV voorzag al snel problemen. Volgens de vakbond zijn er te weinig chauffeurs, te weinig bussen en te weinig goede remises.

Dat kwam onder meer doordat een groot deel van de door Qbuzz bestelde elektrische bussen niet op tijd klaar was. Er werden vervangende touringcars ingezet maar die zijn niet aangepast voor rolstoelen of mensen met kinderwagens, legt FNV-bestuurder Oguz Sükür uit.

Klachten van reizigers

Volgens FNV-bestuurder Oguz Sükür krijgen de chauffeurs de hele dag te maken met klachten van reizigers. Vooral tijdens de feestdagen had een aantal chauffeurs het zwaar, blijkt uit de enquête van de vakbond. 85 procent van de 270 respondenten gaf aan stressklachten te ervaren.

"Bepaalde chauffeurs dachten echt 'joh, bekijk het maar'. Er hoefde echt nog maar een klein iets te gebeuren en dan zouden ze het werk laten liggen en naar huis gaan", vertelt Sükür tegen Omroep West. Qbuzz geeft aan dat de situatie de afgelopen weken is verbeterd, maar volgens de FNV komt dat beeld niet overeen met wat de chauffeurs ervaren.

De vervoersorganisatie laat weten dat de FNV is uitgenodigd voor een gesprek op korte termijn. "We werken hard aan oplossingen, zodat het iedere dag beter gaat", aldus een woordvoerder tegen de regionale omroep. De FNV wil nog niet speculeren over collectieve acties als een staking. "Qbuzz is nu eerst aan zet", zegt Sükür.

Provinciale boete

De Provinciale Staten van Zuid-Holland bespreken de vervoersproblemen in steden als Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk volgende week. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen kijkt naar de mogelijkheden om de busvervoerder te beboeten als het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt.