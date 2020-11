Aangifte tegen Dierenpark Amersfoort voor doodschieten chimpansees

Dierenrechtenorganisaties hebben tegen Dierenpark Amersfoort aangifte gedaan van dierenmishandeling voor het doodschieten van twee chimpansees. De apen werden begin november doodgeschoten nadat ze waren ontsnapt uit hun verblijf.

Volgens onder meer het Comité Dierennoodhulp en de Dierenrechten Alliantie was het doodschieten onnodig omdat er geen sprake was van noodweer. "Het dierenpark heeft nagelaten de dieren door hun verzorgers te laten afleiden, te kalmeren en indien nodig te verdoven met een hogere dosis verdovingsmiddel dat snel werkt", schrijven de organisaties in een verklaring. De zoo zou zich daarom schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling.

Dierenpark Amersfoort blijft bij haar eerdere verklaring dat het verdoven van de twee apen geen optie was. "De veiligheid was in het geding en de dieren vertoonden intimiderend gedrag. Als er een andere oplossing was geweest, hadden we daarvoor gekozen", zegt een woordvoerder. "Als die organisaties daar vraagtekens bij zetten, zijn ze vrij om aangifte te doen."

De dierenrechtenorganisaties willen niet alleen strafvervolging, maar ook een onafhankelijk onderzoek naar het incident, schrijft RTV Utrecht. Onder meer de camerabeelden van die dag zouden door onafhankelijke deskundigen moeten worden bekeken.