Astronomen Westerbork ontrafelen lichtflits-mysterie in de ruimte

Mysterieuze flitsen in het heelal, wat zijn het en waar komen ze vandaan? Astronomen vragen zich dat al jaren af. Nu is dat raadsel opgelost in Westerbork, in Drenthe. Astronomen daar gebruikten er een speciale telescoop voor die is gekoppeld aan een enorm snelle datacomputer.

De afgelopen twee jaar analyseerden ze 24 van deze lichtflitsen. Het blijkt zeer waarschijnlijk te gaan om neutronensterren in het heelal die een miljoen keer verder van de aarde staan dan de neutronensterren die we tot nu toe kenden.

Een neutronenster is de ineengestorte kern van een heel grote ster die ontploft is in de ruimte. Ze zenden heel heldere flitsen uit van een milliseconde die worden opgepikt door de telescoop in Westerbork.

'Een duizelingwekkende ontdekking'

"Het licht van die flitsen is al vier miljard jaar geleden uitgezonden, toen bestonden mensen nog niet eens", vertelt astronoom Joeri van Leeuwen van het Nederlands instituut voor radioastronomie ASTRON. Het is dus licht van miljarden jaren geleden, dat we nu pas kunnen zien. Al die tijd is het door het heelal onderweg geweest.

Hij spreekt over "een duizelingwekkende ontdekking" die meer inzicht geeft in neutronensterren en de verre delen van ons heelal. Die neutronensterren zijn zo'n tien kilometer in doorsnee, niet veel groter dan een stad. Ze wegen wel een miljoen keer meer dan de aarde en de zwaartekracht is er enorm sterk. "Daar heb je enorme magnetische velden en gigantische energieën", aldus Van Leeuwen.