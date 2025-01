Oordeel Raad van State nodig voor ingrijpend pensioenvoorstel NSC

De Raad van State, de belangrijkste adviseur van het kabinet en de Tweede Kamer, moet advies geven over de gevolgen van een ingrijpend voorstel van NSC over de nieuwe pensioenwet. Dat heeft de Kamer, inclusief de fractie van NSC zelf, in een bijzondere vergadering besloten.

NSC wil dat alle deelnemers aan een pensioenfonds zich in een referendum mogen uitspreken over of hun fonds aan het nieuwe pensioenstelsel gaat meedoen of niet. Per pensioenfonds moet zo'n referendum worden georganiseerd, staat in het voorstel van NSC. Minstens dertig procent van de deelnemers moet zich uitspreken en van hen moet meer dan vijftig procent zeggen dat ze ermee instemmen, anders mag het pensioenfonds niet over naar het nieuwe stelsel.

"Er wordt zonder enige inspraak voor 1500 miljard euro aan de pensioenen verspijkerd", hield partijleider Omtzigt de andere Kamerleden voor.

Bezwaren

Het voorstel kan verstrekkende gevolgen hebben, daar is de hele Kamer het over eens. Op 30 mei 2023 stemde de Eerste Kamer al in met het nieuwe pensioenstelsel. Na vijftien jaar politieke discussie konden de pensioenfondsen aan de slag met wat zij een verbetering vinden. Nu referenda organiseren legt dat proces stil.

Andere bezwaren die worden genoemd zijn dat het stelsel er niet steviger op wordt als sommige pensioenfondsen wel en andere niet overgaan. En de referenda leveren altijd 'verliezers' op: mensen die tegen waren en die misschien door maar een kleine meerderheid toch mee moeten in het nieuwe systeem.

Meer risico's

Het nieuwe pensioensysteem is volgens de voorstanders gunstiger voor mensen met flexibele banen en kortere contracten. Ook is het de bedoeling dat het eerlijker uitpakt voor jongere generaties, omdat zij niet hoeven mee te betalen aan de hogere uitkeringen van oudere generaties. Daar staan meer risico en geen harde garanties over de einduitkering tegenover.

De tegenstanders vinden dat er vooral voor oudere deelnemers te veel risico's aan zitten. NSC-Kamerlid en pensioenspecialist Agnes Joseph is bang dat veel mensen ontevreden zullen zijn en naar de rechter zullen stappen. Mensen die afhankelijk zijn van een vast pensioen zijn bang dat ze in een onzeker pensioen terechtkomen en dat hun bestaanszekerheid in gevaar komt, zegt ze.

De Raad van State heeft vier weken de tijd nodig voor het advies. Zolang er niets in de wet is veranderd, mogen de pensioenfondsen doorgaan met het voorbereiden van de overstap.