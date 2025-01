Sabalenka na simpele zege op Badosa voor derde keer op rij finaliste Australian Open

Aryana Sabalenka heeft voor de derde keer op rij de finale van de Australian Open bereikt. In de halve finales rekende ze in twee sets gemakkelijk af met de Spaanse Paula Badosa: 6-4, 6-2.

Sabalenka, de nummer een van de wereld, won de afgelopen twee edities van het grandslamtoernooi in Melbourne. Wie ze dit keer in de finale treft, wordt later vandaag bekend als de andere halve finale tussen Madison Keys en Iga Swiatek wordt gespeeld.

Weer bij de les

Titelverdedigster Sabalenka had het in Melbourne dit jaar alleen even moeilijk in de kwartfinales, waarin ze drie sets nodig had om Anastasija Pavljoetsjenkova te verslaan. In de halve finale tegen Badosa was de Belarussische weer bij de les.

Een 0-2 en 0-40 achterstand in de eerste set maakte ze snel ongedaan, waarna ze haar tegenstandster nog maar vier games gunde. De eerste set trok Sabalenka met 6-4 naar zich toe, in set twee was ze met 6-2 te sterk voor Badosa.

Het betekende voor Sabalenka haar twintigste zege op rij op de Australian Open.