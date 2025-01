Keys schakelt Swiatek uit en treft titelhoudster Sabalenka in finale Australian Open

Iga Swiatek is opnieuw niet doorgedrongen tot de finale van de Australian Open. In de halve finales was Madison Keys in een bloedstollende driesetter te sterk voor de Poolse. Voor Keys, die nog nooit een grandslamtoernooi won, is het voor het eerst dat ze de finale bereikt in Melbourne.

In de finale stuit de Amerikaanse op Sabalenka, die dankzij een eenvoudige zege op de Spaanse Paula Badosa (6-4, 6-2) voor de derde keer op rij in de finale staat. Sabalenka, de nummer een van de wereld, won de afgelopen twee edities van het grandslamtoernooi in Melbourne.

Eerste driesetter voor Swiatek

De partij tussen Swiatek en Keys begon met vier breaks achter elkaar. Swiatek, de nummer twee van de wereldranglijst, was de eerste die haar eigen servicegame wist te behouden. De Poolse pakte een voorsprong, maar leverde op 5-4 haar service in, waardoor Keys weer op gelijke hoogte kwam.

Keys kon er op eigen service een tiebreak uitslepen, maar Swiatek voorkwam dat, brak de Amerikaanse en sleepte met 7-5 de set binnen.