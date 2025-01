Trump wil af van illegale migranten, maar wie zijn zij?

In een analyse van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Research staat dat zeker 11,3 miljoen mensen in de VS niet de juiste papieren hebben om er te verblijven, iets meer dan 3 procent van de totale bevolking. Oftewel: van elke 33 Amerikanen zou er één illegaal in het land verblijven. Een exact aantal is lastig te geven, ook binnen de VS lopen de schattingen uiteen.

NOS-correspondent Ryan Hermelijn zegt dat Trump doet voorkomen of illegale migratie gelijkstaat aan een 'invasie van criminelen'. Volgens hem is zo het valse beeld ontstaan dat illegalen verantwoordelijk zijn voor toenemende misdaad. "Kijk je naar de cijfers, dan zijn geweldsmisdrijven en criminaliteit in algemene zin gedaald. Illegale migranten hebben daar ook niet vaker mee te maken. Maar in zijn campagne linkte Trump die twee succesvol aan elkaar."