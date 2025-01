Vorig jaar 41 miljoen aan crypto in beslag genomen: 'Een recordvangst'

Vorig jaar is voor 41 miljoen euro aan cryptomunten in beslag genomen. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van De Volkskrant. "Absoluut een recordbedrag", zegt Patrick de Nijs, teamchef van High Tech Crime, een speciaal politieteam dat is gespecialiseerd in complexe, (inter)nationale cybercrimezaken.

Crypto is digitaal geld en kent verschillende munteenheden. Bekende cryptomunten zijn Bitcoin, Ethereum en Solana. Bitcoin wordt gezien als de eerste cryptomunt en bestaat sinds 2009. Het gebruik van digitale valuta is sindsdien wereldwijd enorm gegroeid.

Ook de criminele wereld maakt tegenwoordig gebruik van crypto. Hoe de politie het criminele digitale geld op het spoor is gekomen, wil De Nijs niet zeggen. Hij kan wel zeggen dat de politie zich flink heeft moeten aanpassen de afgelopen jaren.

"Klassieke opsporingsmethoden waren vooral gericht op cashgeld. Nu weten criminelen de weg sneller te vinden naar crypto in de digitale wereld." Volgens De Nijs kunnen de vernieuwde opsporingstechnieken verklaren dat de vangst nu veel hoger is dan de voorgaande jaren.

Phishing en ransomware

Wat exact de waarde van de inbeslaggenomen digitale munten in de afgelopen jaren was, kan Rob van Bree, chef van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, niet exact vertellen, zegt hij tegen De Volkskrant, alleen dat het dit jaar aanzienlijk hoger ligt. Het gaat om geld dat "vooral is verdiend door het plegen van cybercrime, zoals phishing of het gebruikmaken van malware, zoals ransomware".

Inbeslagname van crypto gebeurt volgens De Nijs niet zomaar. "Via een strafrechtelijk onderzoek moeten we eerst stuiten op strafbare feiten en het vermoeden dat dit geld is verdiend via criminele activiteiten." Vervolgens wordt de zogenaamde 'wallet', waar de digitale munten in zitten, overgeheveld naar de politie. Die zet het bedrag om in euro's en bewaart dit op een rekening tot de rechter zich over de zaak kan buigen.

Het is vervolgens aan de rechter om te bepalen of het inderdaad crimineel geld is en wat er met het bedrag zal gebeuren. "Dan gaat het bijvoorbeeld richting de staatskas of naar de slachtoffers", aldus De Nijs.