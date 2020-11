Openingsdag EK judo verloopt teleurstellend voor Nederland

Een ronde later kon ze niet opnieuw juichen; ze verloor van de Russin Natalja Koezjoetina. Ook dat was op ippon.

Verhagen begon in de klasse tot 57 kilogram met een ippon-overwinning op Alexandra-Larisa Florian uit Azerbeidzjan, maar in de tweede ronde kwam ze niet voorbij de sterke Portugese Telma Monteiro (ippon).

Op de eerste dag van de EK judo in Praag had Sanne Verhagen gehoopt na drie vijfde plaatsen dit keer wel het EK-podium te halen. Ze werd echter snel uitgeschakeld, net als de andere drie Nederlanders die donderdag in actie kwamen.

Bij de mannen maakte Ivo Verhorstert een minder goed EK-debuut. In de klasse tot 66 kilogram verloor hij in de eerste ronde op waza-ari van de Roemeen Lucian Bors Dumitrescu.

De vierde Nederlandse troef van de dag, Tornike Tsjakadoea, strandde in de klasse tot 60 kilogram ook direct. In de tweede ronde - hij was vrijgeloot in de eerste - was de Oekraïner Artem Lesjoek met een golden score net iets beter..

In onderstaande video blikken medaillekandidaten Sanne van Dijke en Frank de Wit vooruit op de EK judo in coronatijd. Zij komen later deze week in actie.