Drie goals in 22 uur, maar toch blijft Brobbey de spits: 'Bij Ajax wordt meer geëist'

Toegegeven, zelf was De Boer, tegenwoordig jeugdtrainer bij de Amsterdamse club, als spits ook geen 'goalgetter'. "Ik weet nog wel dat we in mijn eerste jaar meteen acht wedstrijden wonnen: 33 voor, 0 tegen. En ik had nul goals gemaakt, terwijl we fantastisch speelden. Het is maar waar de prioriteit ligt."

"Maar ik moet wel zeggen: het spel van Brobbey is op dit moment niet goed genoeg. Als je nou nog veel bijdraagt met assists of voorassists, maar dat is natuurlijk niet het geval. Hij moet gewoon meer goals maken, beslissend zijn. Maar dat weet hij ook."

Slecht slapen

Sterker nog: vlak voor kerst zei Brobbey in gesprek met NOS Sport wakker te liggen van zijn doelpuntendroogte. "Ik slaap slecht de laatste tijd. Ik slaap écht slecht. Laatst had ik zeventig dagen niet gescoord. Toen heb ik zeventig nachten kapót slecht geslapen. Veel denken in bed. Over wat er beter moet."

Nog niet zo heel lang geleden, vorig seizoen, was Brobbey juist de enige die zich aan de malaise wist te onttrekken. Ajax eindigde op de vijfde plek in de eredivisie, maar de spits scoorde wel 18 keer en werd uitgeroepen tot Ajax-speler van het jaar.