Schimmelend kunstwerk van half miljoen peuken 'siert' stadskantoor Utrecht

In de ontvangsthal van het stadskantoor in Utrecht staat sinds deze week een kunstwerk gemaakt van een half miljoen sigarettenpeuken. De kunstenaar hoopt dat het rokers aan het denken zet over het effect van peuken die worden weggegooid in de natuur.

Volgens het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging, onderdeel van het Trimbos-instituut, worden jaarlijks miljarden peuken weggegooid. Kunstenaar Angelina Kumar schrok van de vervuilende effecten. "Eén peuk op straat kan wel 1000 liter water vervuilen", zegt ze tegen RTV Utrecht. "In één sigaret zitten meer dan 7000 stoffen en 250 toxische verbindingen."

Tijdens verschillende opruimacties in heel Nederland zijn ruim een half miljoen sigarettenpeuken verzameld. De kunstenaar besloot de weggegooide peuken om te toveren tot kunstmateriaal. In een laboratorium ontwikkelde ze in twee jaar tijd een eigen methode om op de oude sigarettenfilters een soort schimmel te kweken. Daar bouwde ze boomstammen van die samen 'het Peukenbos' vormen.

"Het voelt surrealistisch", zegt Kumar terwijl ze naar haar metershoge kunstwerk kijkt. "Je ziet hier het levend organisme mycelium." Het kunstwerk blijft dankzij die schimmeldraden de komende maanden in het Stadskantoor groeien.

Verandering

Het Peukenbos moet mensen bewust maken van hun gedrag. "We hopen dat dit een direct effect heeft, zodat mensen geen peuken meer op straat gooien. Vroeger kon je ook hondenpoep laten liggen, dat kan nu ook niet meer. We willen echt verandering", zegt Noreen van Holstein, bedenker van WasteBar, een bar waar je kunt betalen met zwerfafval.

Kumar hoopt dat haar kunstwerk zal rondreizen naar verschillende plekken en musea. Tot en met september is het te zien in het Utrechtse stadskantoor. "We hebben specifiek voor deze plek gekozen om een brede doelgroep te bereiken."